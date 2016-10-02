В Угорщині провалився референдум щодо міграційних квот ЄС – екзит-пол

Недільний референдум про участь Угорщини в обов'язковій програмі розподілу біженців за квотами Євросоюзу, за даними экзит-поллів, які наводить Reuters, був визнаний недійсним – явка склала 45%.

Як зазначає DeutsheWelle, більшість тих, хто проголосував – 95% – висловилися проти квот на розподіл біженців.

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Референдум був би визнаний таким, що відбувся, якщо б явка склала більше 50 відсотків. Правом голосу володіють близько 8 мільйонів жителів Угорщини.

Чиновники ЄС побоювалися, що угорський референдум ускладнить вирішення проблем, викликаних потоком мігрантів, які тікають від конфліктів та інших ускладнень на Близькому Сході, в Афганістані та інших місцях.

Міністри внутрішніх справ ЄС у минулому році затвердили план, який передбачає розподіл близько 120 тисяч мігрантів з тих країн Євросоюзу, які першими приймають біженців, до інших держав, що входять в об'єднання.