На президентських виборах в Естонії зареєстровано лише одного кандидата

Главу держави в Естонії обирають у парламенті, і він виконує переважно представницькі функції, повідомляє Deutsche Welle.

Голосування відбудеться 3 жовтня, повідомляє агенція dpa. Для перемоги на виборах Кальюлайд треба набрати дві третини голосів депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) - тобто 68-ми членів параменту зі 101.

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Керсті Кальюлайд є компромісним кандидатом, чию кандидатуру висунули 90 депутатів Рійгікогу, тож спостерігачі дуже високо оцінюють її шанси на обрання.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час президентських виборів в Естонії, що відбулися 24 вересня, жоден з кандидатів, які пройшли до другого туру, не набрав необхідну абсолютну більшість голосів. Тоді обидва кандидати заявили, що не братимуть участь у наступних виборах президента.