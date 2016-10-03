Президентом Естонії вперше стала жінка

Вперше в історії країни президентський пост зайняла жінка - представник Естонії в Європейській рахунковій палаті Керсті Кальюлайд, повідомляє Delfi.

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В Естонії діє система непрямих виборів президента: його обирає парламент, а якщо нікому з кандидатів не вдається отримати достатню кількість голосів, то вибори переходять в колегію вибірників. У кінці серпня і в кінці вересня відбулося п'ять безуспішних спроб обрати президента в парламенті і колегії, після чого вся процедура була запущена повторно.

У другому раунді фракцій вдалося домовитися про єдиного кандидата, тому у Кальюлайд конкурентів не було.

46-річна Кальюлайд має банківське і економічне минуле, її перша значна посада - керівник проектів інвестиційного банківської справи в Hansapank в кінці 1990-х років. Коли Естонія навесні 2004 року стала членом ЄС, Кальюлайд приступила до роботи в рахунковій палаті і пропрацювала там 12 років, два строку повноважень.