США призупиняють двосторонні переговори з РФ щодо Сирії

Сполучені Штати призупиняють участь у двосторонніх переговорах з Росією з приводу перемир'я в Сирії. Про це йдеться в заяві речника Держдепу Джона Кірбі, опублікованій на сайті американського відомства.

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Причиною припинення контактів є недотримання Росією своїх зобов'язань у рамках домовленостей про перемир'я.

"Це рішення далося нам нелегко", — заявив Кірбі.

"Росія і сирійський режим вибрали військовий шлях (в сирійському конфлікті – ред.), який несумісний з припиненням бойових дій. Про це свідчить активізація атак по цивільних об'єктах, зокрема критичній інфраструктурі, такій, як шпиталі, а також перешкоджання доставці гуманітарної допомоги мирним жителям, наприклад, при бомбардуванні гуманітарної колони ООН 19 вересня", - пояснив він.

Крім того, США відкликають персонал, який, як планувалося, мав контролювати реалізацію перемир'я. У той же час, для забезпечення безпеки своїх військових, США продовжать контакти з Росією, щоб уникнути конфліктів при проведенні антитерористичних операцій.

Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.

Повідомлялося, що 1 жовтня щонайменше дві бочкові бомби потрапили в найбільшу лікарню в контрольованій повстанцями частині Алеппо, госпіталь втретє за кілька днів піддався обстрілу. Зараз його робота повністю зупинена.

У Центрі моніторингу за дотриманням прав людини повідомляють, що війська Асада за підтримки російської авіації продовжили наступ на райони міста, які знаходяться під контролем повстанців. Вночі по позиціях повстанців були нанесені масовані авіаудари. Пізніше урядова армія запропонувала повстанцям в обмін на гарантії безпеки піти зі східної частини Алеппо.

Як відомо, останні чотири роки Алеппо, друге за величиною місто Сирії, поділене приблизно навпіл: західну частину контролюють сили сирійського лідера Башара Асада, східну - його противники.

У Центрі моніторингу дотримання прав людини повідомляють про масовані і криваві бомбардування російською авіацією східній частині міста. Також активісти публікували дані про використання там протибункерних і касетних боєприпасів.

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки також закликала раду Безпеки ООН втрутитися в ситуацію в Алеппо, щоб зупинити бомбардування міста, які призводять до жертв серед мирного населення.