Нідерланди закликали Росію до співпраці в розслідуванні катастрофи MH17 – МЗС

Так прокоментував міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс візит "на килим" до російського МЗС посла в Москві Рене Джонс-Бос, передає Радіо Свобода.

"Ми використали цю розмову для того, щоб вкотре закликати Росію до співпраці, щоб досягти мети, яку встановила міжнародна спільнота і до якої приєдналася й Росія в рамках ООН", – заявив міністр.

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За словами міністра, Москва в перебігу розмови стверджувала про нібито відсутність належного процесу розслідування, його об’єктивності і відкритості. Але, додав він, попри цю критику, Росія нібито готова надати Спільній слідчій групі свої дані, і "це буде видно наступними тижнями".

Кундерс наголосив: важливо, щоб незалежне розслідування, яке здійснює Спільна слідча група, відбувалося без політичного втручання. Тому ставити під сумнів професіоналізм і чесність прокуратури, що також дискредитує роботу групи, неправильно, наголосив він.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 3 жовтня посол Королівства Нідерландів в РФ Регіна Джонс-Бос прибула в МЗС РФ, куди була викликана у справі про катастрофу малазійського Boeing МН17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.