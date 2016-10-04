Нідерланди закликали Росію до співпраці в розслідуванні катастрофи MH17 – МЗС
Міністерство закордонних справ Нідерландів повідомило, що викликана до МЗС РФ посол країни у Москві закликала Росію до співпраці в розслідуванні збиття малайзійського авіалайнера рейсу MH17 2014 року над окупованою частиною Донбасу, внаслідок чого загинули 298 людей.
Так прокоментував міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс візит "на килим" до російського МЗС посла в Москві Рене Джонс-Бос, передає Радіо Свобода.
"Ми використали цю розмову для того, щоб вкотре закликати Росію до співпраці, щоб досягти мети, яку встановила міжнародна спільнота і до якої приєдналася й Росія в рамках ООН", – заявив міністр.
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За словами міністра, Москва в перебігу розмови стверджувала про нібито відсутність належного процесу розслідування, його об’єктивності і відкритості. Але, додав він, попри цю критику, Росія нібито готова надати Спільній слідчій групі свої дані, і "це буде видно наступними тижнями".
Кундерс наголосив: важливо, щоб незалежне розслідування, яке здійснює Спільна слідча група, відбувалося без політичного втручання. Тому ставити під сумнів професіоналізм і чесність прокуратури, що також дискредитує роботу групи, неправильно, наголосив він.
Раніше повідомлялося, що в понеділок, 3 жовтня посол Королівства Нідерландів в РФ Регіна Джонс-Бос прибула в МЗС РФ, куди була викликана у справі про катастрофу малазійського Boeing МН17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.