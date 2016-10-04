Росія розгортає у Сирії зенітну ракетну систему С-300 - Fox News

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на слова американських чиновників.

"Це перший раз, коли Росія розгорнула систему SA-23 "Гладіатор" за межами території своєї країни", - йдеться у повідомленні.

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Поки ракети і пов'язані з ними компоненти не розпаковані й не готові до застосування.

За інформацією Fox News, компоненти системи прибули минулих вихідних на російську базу у сирійському Тартусі.

Як зазначає телеканал, розгортання системи С-300 - ще одне підтвердження того, що РФ не збирається припиняти підтримку режиму Асада.

С-300ВМ "Антей-2500" - універсальна зенітна ракетна система дальньої дії. Вона призначена для боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності, крилатими ракетами, а також ураження літаків тактичної й стратегічної авіації. Дальність ураження - до 250 км.

Раніше Держдеп США оголосив про припинення двосторонніх переговорів з РФ щодо перемир'я в Сирії.