Журналісти знайшли у Путіна дачу в Карелії

Три джерела — представник законодавчих зборів Карелії, бізнесмен, а також співробітник компанії, який оформляв інтер'єр одного з особняків, — розповіли про те, що Путін не раз приїжджав туди відпочити, передає Сноб з посиланням на Дождь.

Телеканал наголошує, що документальних свідчень відвідування Путіним "дачі" у Карелії знайти не вдалося. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков на питання про резиденцію відповідати відмовився.

З 2010 по 2013 рік ТОВ "Прайм", за даними телеканалу, купило 140 гектарів землі поруч з островом Валаам на території запланованого національного парку "Ладозькі шхери". Там же фірма орендувала ще 290 гектарів лісу.

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Компанія "Прайм" неодноразово згадувалася в ЗМІ як власник землі, пов'язаної з російським керівництвом. Зокрема, вона володіє ділянкою по сусідству з президентською державною резиденцією "Вечеря" на Валдаї. Одній з дочірніх фірм "Прайму" частково належить гірськолижний курорт, де, за інформацією ЗМІ, святкувала весілля ймовірна донька президента Катерина Тихонова.

Як повідомляв УНІАН раніше, Навальний показав дачу Медведєва з гірськолижним комплексом та 6-метровим парканом. Секретна дача прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва у Плесі огороджена 6-метровим парканом.

За інформацією, оприлюдненою опозиціонером Олексієм Навальним на своєму сайті, загальна площа садиби - 80 гектарів (три території Кремля) і вартістю не менше 25-30 млрд рублів (майже 500 млн доларів).