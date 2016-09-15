Межигір'я "по-російськи": Навальний показав дачу Медведєва з гірськолижним комплексом та 6-метровим парканом (відео)
Секретна дача прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва в Плесі огороджена 6-метровим парканом.
За інформацією, оприлюдненою оппозионером Олексієм Навальним на своєму сайті, загальна площа садиби - 80 гектарів (три території Кремля) і вартістю не менше 25-30 млрд рублів (майже 500 млн доларів).
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"Шикарну резиденцію лідера списку «Єдиної Росії» сплатили газові магнати з компанії «Новатек», перерахувавши ці гроші як "благодійність", - пише Навальний.
На величезній ділянці резиденція Медведєва обгороджена внутрішнім парканом, на ділянці розташовані готелі для співробітників, автобази, теплиці, а також гірськолижний комплекс з підйомниками.
Крім цього, за інформацією Навального, також є "три вертолітні майданчики (як у Путіна в Геленджику), вежі спецзв'язку, за документами бачимо, що є кілька підземних споруд".