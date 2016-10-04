ПутінЩасливогоОстанньогоРоку: У Польщі приготували Путіну "подарунок" на день народження

Організатори тихого протесту закликають прийти до дипломатичного відомства країни-агресора у Варшаві в чорному одязі, тримаючи портрети вбитих у війні з Росією українців, передає Польське радіо.

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"7 жовтня Путін святкує свій день народження і ми плануємо в цей день провести акцію під посольством Росії у Варшаві. Цього року плануємо зробити тихий протест. Прийдемо у чорному одязі, принесемо із собою портрети вбитих у війні українців й станемо вздовж паркану посольства країни-агресора. Більше, на нашу думку, нічого говорити не треба. Слова зайві",- написали організатори.

"Євромайдан-Варшава" закликає прийти 7 жовтня о 18-ій годині (за Варшавою - Ред.) до посольства Росії і витратити годину свого часу для участі в акції.