Посольство Росії у Сирії обстріляли з мінометів

Про це повідомили у прес-службі МЗС РФ.

Одна з мін, як зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві, вибухнула на території посольства поблизу житлового комплексу, ніхто зі співробітників не постраждав.

Крім того, ще дві міни вибухнули поруч з посольством РФ.

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"За наявною інформацією, обстріл вівся з передмістя сирійської столиці Джобар, яке контролюється терористичними угрупованнями "Джабхат Фатх аш-Шам" (екс-"Нусра") і "Файлак ар-Рахман", - йдеться у повідомленні.

"Розглядаємо обстріл російського посольства в Дамаску як наслідок дій тих, хто, подібно до США та деяких їхніх союзників, провокує продовження кровопролитного конфлікту у Сирії, заграючи з бойовиками й екстремістами різних мастей", - переконані у РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Держдеп США оголосив про припинення двосторонніх переговорів з РФ щодо перемир'я у Сирії.