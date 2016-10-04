США призупиняють двосторонні переговори з РФ щодо Сирії: у Білому домі розповіли про наслідки (повний текст заяви)

Ернест повідомив, що у питанні Сирії проти Росії будуть задіяні ті ж важелі тиску, які були задіяні після агресії РФ проти України, передає "Новое время".

Він також визнав, що російська влада не змінила своєї політики, незважаючи на економічний тиск з боку Заходу.

"У США є низка інструментів, включаючи використання санкцій, які проявили себе більш ефективно й потужно. Сполучені Штати ефективно працювали з нашими європейськими партнерами над запровадженням санкцій проти Росії після порушення територіальної цілісності України, але ми не спостерігаємо такої зміни стратегії щодо України, якої нам хотілось би бачити", - заявив Ернест.

Під час брифінгу представник Білого дому зазначив, що президент Обама буде частіше обговорювати зі своєю командою посилення тиску на РФ і введення нових санкцій.

Читайте такожСША призупиняють двосторонні переговори з РФ щодо Сирії

"Європейська правда" навела повний текст заяви Держдепу про припинення переговорів з РФ щодо Сирії в перекладі на російську.

"Сполучені Штати припиняють свою участь у двосторонніх каналах (переговорів) з Росією, створених для виконання домовленості про припинення насильства. Це рішення не з тих, що даються легко.

США не шкодували зусиль заради переговорів і спроб втілити в життя домовленості з Росією про зменшення насильства (у сирійських містах), про надання безперешкодного гуманітарного доступу і про зменшення активності у Сирії терористичних організацій, у тому числі Ісламської держави та Аль-Каїди.

На жаль, Росія виявилася нездатна дотримуватися власних зобов'язань,включно з виконанням норм міжнародного гуманітарного права та резолюції РБ ООН 2254.

Також Росія чи то не могла, чи не хотіла забезпечити виконання сирійським режимом тих домовленостей, на які Росія сама погодилася (як посередник). Навпаки, Росія і сирійський режим обрали військовий шлях, не сумісний з домовленостями про припинення насильства. Це продемонструвало зростання кількості атак на цивільні території, спрямовані на критичні об'єкти інфраструктури, в тому числі лікарні, а також перешкоджання доставки гуманітарної допомоги до цивільних людей, які її потребують, в тому числі – під час нападу на конвой з гуманітарним вантажем 19 вересня.

США відкликають свій персонал, який був направлений для можливого створення Спільного центру втілення домовленостей (повинен був бути створений, в тому числі, за участю РФ і США).

Щоб гарантувати безпеку нашого військового персоналу і боротьбу з ІДІЛ, Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати канали зв'язку, встановлені з Росією в рамках контртерористичної операції в Сирії", - йдеться у заяві.