Більше половини всіх біженців у світі прийняли бідні країни - Amnesty International (інфографіка)

Всього 10 з 193 країн, на які припадає менше 2,5% світового ВВП, дали притулок 56% всіх біженців, у той час як більш заможні країни цього уникають. Про це йдеться у новому звіті правозахисної організації Amnesty International.

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"Така ситуація є нестійкою і прирікає мільйони людей, що біжать від конфліктів у таких країнах як Сирія, Південний Судан, Афганістан та Ірак, на страждання", - заявив Міжнародний Генеральний секретар Amnesty Саліл Шетті.

Правозахисники наводять статистику, згідно з якою Великобританія з 2011 року прийняла менше 8000 біженців, в той час, як Йорданія, чиє населення в 10 разів менше, а ВВП становить 1,2% британського, розмістила понад 650 тисяч сирійців.

Інший наведений приклад – Ліван з населенням у 4,5 мільйона, територією в 10 тис. кв. км, який прийняв понад 1,1 мільйона сирійських мігрантів. На противагу йому наводиться Нова Зеландія з аналогічною чисельністю населення, але площею 268 тис. кв. км, яка розмістила 250 біженців. Ірландія з її 4,6 млн населення та площею в сім разів більшою від Лівану взяла 758 сирійців.

Такий нерівномірний розподіл біженців, зокрема, зумовлено тим, що мігранти переїжджають в сусідні країни.

"Проблема не в кількості біженців, а в тому, що багато з найбагатших країн світу приймають їх менше", - зазначають автори звіту.