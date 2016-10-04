ЮНІСЕФ: близько 385 мільйонів дітей у світі живуть в умовах крайньої бідності

Доповідь ґрунтується на аналізі даних 2013 року, повідомляє агентство Анадолу.

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19,5% дітей у країнах, що розвиваються, живуть в сім'ях, які в середньому мають щоденний дохід в $1,90 або ще менше. Це співвідношення серед дорослих становить 9,2%, повідомляється в доповіді.

У всьому світі близько 385 мільйонів дітей живуть в умовах крайньої бідності, особливо сильно страждають діти в Африці на південь від Сахари, вони становлять 50%, 36% дітей у Південній Азії намагаються вижити в умовах крайньої бідності.

Як повідомляв УНІАН, Генсек ООН Пан Гі Мун нещодавно заявив, що бідність у всіх її проявах повинна бути ліквідована до 2030 року.