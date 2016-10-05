Нелегітимна Держдума РФ обрала спікером екс-заступника глави адміністрації Путіна

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за кандидатуру Володіна проголосували 404 депутати.

На пост спікера Держдуми Володіна висунула партія влади «Єдина Росія». КПРФ запропонувала свого кандидата - Дмитра Новікова, за якого проголосували 40 депутатів.

Президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Володіна від посади першого заступника керівника АП.

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Іншим указом Путін призначив Сергія Кирієнко на посаду першого заступника керівника своєї адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

У Держдуму за партійними списками пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

З урахуванням одномандатних округів в Держдумі нового скликання «Єдина Росія» буде мати конституційну більшість - 343 мандата, КПРФ - 42 мандати, ЛДПР - 39, «Справедлива Росія» - 23, три мандати отримали представники інших партій.

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів у Держдуму РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

20 вересня Верховна Рада ухвалила заяву про невизнання Україною легітимності виборів у Державну Думу Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків, і відповідно, складу, повноважень, актів і рішень Держдуми.

28 вересня прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальні справи проти осіб, обраних на території окупованого Криму в Держдуму РФ.

За інформацією на сайті ЦВК Росії, в Держдуму на території окупованого Криму обрані за списком «Єдиної Росії» Руслан Бельбек, Михайло Шеремет, Наталія Поклонська, а також в одномандатних округах - Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік і Андрій Козенко.