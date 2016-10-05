Нелегітимна Держдума РФ офіційно розпочала свою роботу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на церемонію відкриття роботи Держдуми нового скликання прибув президент РФ Володимир Путін. Він запізнився на 22 хвилини, оскільки, за повідомленням прес-служби Кремля, вітав телефоном президента Республіки Таджикистан Емомалі Рахмона.

Відкрив засідання найстарший депутат, лауреат Нобелівської премії з фізики, 86-річний Жорес Алфьоров.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ за партійними списками пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

З урахуванням одномандатних округів, у Держдумі нового скликання «Єдина Росія» матиме конституційну більшість - 343 мандати, КПРФ - 42 мандати, ЛДПР - 39, «Справедлива Росія» - 23, три мандати отримали представники інших партій.

Читайте такожНа батьківщині Путіна судитимуть журналіста, який розкрив фальсифікацію на виборах

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

20 вересня український парламент ухвалив постанову щодо Заяви Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної думи РФ сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків, і відповідно, складу, повноважень, актів і рішень Держдуми РФ.

28 вересня прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальні справи стосовно осіб, обраних на території окупованого Криму до Держдуми Росії.

За інформацією, яка міститься на офіційному сайті ЦВК Росії, до Держдуми на території окупованого Криму обрані за списком партії «Єдина Росія» Руслан Бельбек, Михайло Шеремет, Наталія Поклонська, а також в одномандатних округах обрано Костянтина Бахарєва, Світлану Савченко, Дмитра Бєліка і Андрія Козенка.