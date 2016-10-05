"Це був удар з повітря": в ООН спростували російську версію про "самозаймання" гумконвою поблизу Алеппо (відео)

До такого висновку експерти ООН дійшли, вивчивши супутникові знімки місця події, пише Reuters.

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Раніше в США вже заявили, що над колоною в момент інциденту були помічені два російських літаки. У Росії ці повідомлення відкидають, стверджуючи, що конвой "загорівся сам".

"У нас є зображення, на якому пошкодження чітко видно. Наш аналіз свідчить про те, що це був удар з повітря", - сказав сьогодні на брифінгу експерт UNOSAT (Інститут досліджень ООН - УНІАН) Ларс Бромлі.

"На користь цієї версії говорить також форма і розмір вирви від бомб. Тут характерний великий кратер, який майже напевно утворився від авіабомби, він відрізняється від слідів артилерійського або мінометного удару", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом. Загинули близько 20 осіб.