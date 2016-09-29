У США обговорюють "жорсткі" сценарії щодо Сирії - аж до авіаударів по силах Асада - Reuters

У тому числі розглядаються військові варіанти, так як зростання напруженості у відносинах з Москвою зменшує надії на дипломатичні рішення по Близькому Сходу, Україні і в кіберпросторі, повідомили Reuters джерела серед чиновників США.

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Нові обговорення були проведені на "рівні персоналу", і досі не дали жодних рекомендацій президенту США Бараку Обамі, який протистояв пропозиції початку військових дій проти сирійського президента Башара аль-Асада в громадянській війні в країні.

У той же час такі дискусії збігаються з недавніми погрозами держсекретаря Джона Керрі припинити дипломатичні відносини з Росією через Сирію і покладанням на Москву відповідальності за падіння запалювальних бомб у повстанських районах Алеппо, найбільшому місті Сирії, відзначає видання.

Один чиновник заявив, що, перш ніж будь-які дії можуть бути зроблені, Вашингтон спочатку "реалізує погрози Керрі і розірве переговори з росіянами" щодо Сирії.

Офіційні особи в США заявили виданню, що провал дипломатії в Сирії не залишив адміністрації Обами вибору, крім як розглянути альтернативи, більшість з яких пов'язані з застосуванням сили та були розглянуті раніше, але відкладені.

До заходів реагування відноситься, зокрема, дозвіл союзникам в Перській затоці почати поставляти сирійським повстанцям більш сучасну зброю. У той же час варіант нанесення авіаудару американськими ВПС по авіабазі урядових військ вважається менш імовірним — через небезпеку втрат серед російських військових, заявили Reuters чиновники на умовах анонімності.

Два джерела видання відзначили, що швидкість, з якою сирійці просунулися в Алеппо і провал дипломатичних переговорів стали несподіванкою для адміністрації Обами. Падіння Алеппо відновить правління Асада над найважливішим містом західної Сирії і завдасть нищівного удару по повстанцях.

В результаті, один з чиновників сказав, що список варіантів звужується до підтримки нападів повстанців в інших районах, постачання додаткових озброєнь або навіть удару з повітря, який "не зможе переламати хід битви, але може змусити росіян зупинитися і подумати".

Інший чиновник сказав, що будь-які поставки зброї не будуть включати в себе ПЗРК через побоювання, що вони можуть потрапити до рук бойовиків "Ісламського держави" або Аль-Каїди.

Найбільш драматичний і найменш імовірний з розглянутих варіантів - авіаудар США по сирійській авіабазі неподалік від місця бойових дій між військами Асада і силами повстанців на півночі країни, повідомили чиновники.

Інші ідеї, що перебувають на розгляді, включають відправку більше сил спеціальних операцій для навчання і консультування курдських і сирійських повстанських груп, а також розгортання додаткових американських і коаліційних військово-морських і військово-повітряних сил у східній частині Середземного моря.