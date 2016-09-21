Порошенко: Спрут тероризму продовжує обплутувати своїми щупальцями дедалі більше країн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

«Цього року ми стали свідками низки жахливих терористичних атак: Афганістан, Сирія, Ірак, Буркіна-Фасо, Туреччина, Бельгія, Франція, Німеччина, Україна ,– і це далеко не повний список», - заявив глава держави.

«Спрут тероризму продовжує обплутувати своїми щупальцями дедалі більше країн та континентів», - додав Порошенко.

За словами президента України, загрозу такого масштабу можливо подолати виключно спільними зусиллями.

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«У цьому контексті захист критичної інфраструктури від терористичних атак має стати одним із важливих аспектів боротьби з тероризмом. Під загрозою опиняться банківська та фінансові системи, телекомунікації, аварійно-рятувальні служби, повітряне і залізничне сполучення, енергетичний сектор та водопостачання», - зазначив Порошенко.

«Що найстрашніше – це загрожує численними жертвами серед цивільного населення. Ми продовжуватимемо закликати Раду Безпеки до дій у відповідь на цю зростаючу проблему», - наголосив президент України.