Росія відмовилася від ще однієї ядерної угоди з США

Про це повідомляється на сайті російського уряду.

Дана угода була підписана країнами 16 вересня 2013 року у Відні і визначала напрямки науково-технічного співробітництва в галузі використання атомної енергії в мирних цілях.

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Згідно з повідомленням, рішення припинити співпрацю в рамках угоди російський уряд прийняв через санкції, введені США проти РФ.

"Регулярне продовження США санкцій проти Росії, в число яких входить і припинення російсько-американського співробітництва в галузі атомної енергетики, вимагає прийняття контрзаходів щодо американської сторони", - йдеться в повідомленні.

Крім цього зазначається, що міжнародно-правова база співробітництва з США при такому підході буде збережена.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня був опублікований указ, згідно з яким дія угоди про утилізацію плутонію припиняється "у зв'язку з докорінною зміною обставин, з виникненням загрози стратегічній стабільності в результаті недружніх дій Сполучених Штатів Америки щодо Російської Федерації і нездатності Сполучених Штатів Америки забезпечити виконання прийнятих зобов'язань з утилізації надлишкового збройного плутонію в відповідності з міжнародними договорами, а також виходячи з необхідності вжити невідкладних заходів щодо захисту безпеки Російської Федерації".