Путін призупинив дію угоди Росії і США про утилізацію збройного плутонію

Відповідний указ президента РФ Володимира Путіна опублікований 3 жовтня на інтернет-порталі правової інформації, передає Meduza.

Дія угоди, йдеться в указі, призупиняється "у зв'язку з докорінною зміною обставин, з виникненням загрози стратегічної стабільності в результаті недружніх дій Сполучених Штатів Америки стосовно Російської Федерації і нездатності Сполучених Штатів Америки забезпечити виконання прийнятих зобов'язань по утилізації надлишкового збройного плутонію у відповідності з міжнародними договорами, а також виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів щодо захисту безпеки Російської Федерації".

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МЗС Росії доручено повідомити американську сторону про припинення дії угоди.

Указ вступає в силу з моменту підписання.

Документ був підписаний у 2000 році. Угода передбачає утилізацію більш ніж 34 тонн радіоактивних матеріалів з кожної сторони.

У квітні 2016 року Путін заявив, що американська сторона не виконує своїх зобов'язань за цією угодою. За словами Путіна, американська сторона проводить утилізацію не шляхом перетворення збройового плутонію в паливо для АЕС, залишаючи можливість видобути і переробити радіоактивний матеріал.

США тоді відкинули звинувачення в порушенні угоди, вказавши, що документ припускає застосування іншої технології для утилізації збройового плутонію. Американська влада також зазначила, що нова технологія обійдеться значно дешевше і дозволить швидше утилізувати заплановані обсяги.