У Росії назвали умову відновлення співпраці зі США в ядерній сфері

Про це йдеться у повідомленні прес-служби російського МЗС.

У РФ нагадали, що в 2014 році з Вашингтона було отримано повідомлення про те, що американська сторона у зв'язку з подіями в Україні припиняє таку співпрацю з Росією.

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Після цього у РФ вважають, що своїм рішенням американці "фактично заморозили взаємодію у сфері науки й технологій за всіма зафіксованими в угоді напрямках".

"У ситуації, що складається, російська сторона призупиняє виконання Угоди у відповідь на недружні дії США", - заявили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Росія призупинила дію угоди між урядами РФ і США про співпрацю в наукових дослідженнях і розробках ядерної та енергетичної сфер.