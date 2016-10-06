У Росії назвали умову відновлення співпраці зі США в ядерній сфері
У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що Москва може розглянути питання відновлення співпраці зі США в ядерній та енергетичній сферах, якщо у Вашингтоні підтвердять готовність "у повному обсязі відновити його виконання".
Про це йдеться у повідомленні прес-служби російського МЗС.
У РФ нагадали, що в 2014 році з Вашингтона було отримано повідомлення про те, що американська сторона у зв'язку з подіями в Україні припиняє таку співпрацю з Росією.
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Після цього у РФ вважають, що своїм рішенням американці "фактично заморозили взаємодію у сфері науки й технологій за всіма зафіксованими в угоді напрямках".
"У ситуації, що складається, російська сторона призупиняє виконання Угоди у відповідь на недружні дії США", - заявили в МЗС РФ.
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Росія призупинила дію угоди між урядами РФ і США про співпрацю в наукових дослідженнях і розробках ядерної та енергетичної сфер.