Трамп: Я не люблю Путіна й не ненавиджу

Це сталося під час його виступу на передвиборчому заході у Неваді, передає DW.

"Я не люблю Путіна й не ненавиджу", - розповів Трамп про своє ставлення до Путіна.

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При цьому кандидат у президенти США наголосив, що не знає, як складуться надалі його відносини з російським президентом: "Може, у нас будуть хороші стосунки, а може, - жахливі. А може, щось середнє".

Разом з тим Трамп знову висловив готовність працювати з Кремлем у боротьбі проти терористів ІДІЛ, незважаючи на розбіжності між двома країнами.

Раніше кандидат від демократів Хілларі Клінтон розкритикувала Трампа за його похвали на адресу російського президента, задаючись питанням про бізнес-інтереси республіканців у Росії.