Клінтон vs Трамп: з'явилося російськомовне відео "гарячих" теледебатів

Відео теледебатів, які тривали 1,5 години, з'явилося на YouTube-каналі.

Так, переважна більшість телеглядачів американського телеканалу CNN присудила кандидатові від Демократичної партії Хілларі Клінтон перемогу в дебатах з республіканцем Дональдом Трампом.

Читайте також"Путін грає довгу важку гру": Клінтон вважає президента РФ причетним до кібератак на установи США

У ході дебатів кандидати обговорили широкий спектр тем - від расової упередженості поліцейських і зміни податкової системи до кібератаки на американські установи, війни з екстремістами, особистих якостей кандидатів та їхнє ставлення до меншин і жінок.

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть бути полісменом з підтримання безпеки у світі. Він переконаний, що за допомогу іншим державам США повинні отримувати "оплату". Клінтон у відповідь заявила, що "має намір бути лідером нашої країни, на яку люди можуть покладатися як в Америці, так і в усьому світі".