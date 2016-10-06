Спецпредставник ООН по Сирії закликав Асада та Путіна не знищувати Алеппо
В результаті бойових дій східна частина сирійського міста Алеппо може бути зруйнована протягом двох місяців, тисячі людей можуть загинути.
Про це заявив спецпредставник ООН по Сирії Стаффан де Містура, передає Європейська правда.
Де Містура заявив журналістам, що він готовий особисто супроводжувати бойовиків угруповання "Фронт Аль-Нусра" з міста, якщо це допоможе припинити бойові дії.
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Він також звернувся до Росії і Сирії не знищувати місто заради знешкодження бойовиків.
За даними ООН, 275 тисяч мирних жителів опинилися в пастці в зруйнованих війною східних районах Алеппо.
Східні райони Алеппо контролюються силами повстанців, але там також знаходяться кілька ісламістських груп.
В останні два тижні урядові війська за підтримки авіації РФ організували масштабний наступ у місті.