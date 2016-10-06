Армія Асада продовжує облогу Алеппо, погрожуючи повстанцям "невідворотним"

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

У заяві, опублікованій ввечері в середу, 5 жовтня, військові зазначають, що відрізали канали постачання повстанців і володіють точною інформацією про розташування усіх їхніх позицій та сховищ боєприпасів. Військові закликають повстанців скласти зброю та залишити місто.

Раніше 5 жовтня представники війська повідомляли, що скоротили кількість авіаударів та обстрілів, щоб дозволити усім охочим переміститися до безпечніших районів.

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19 вересня армія Башара Асада розпочала наступ на східні райони Алеппо, контрольовані повстанцями. В ході наступу армію підтримує російська авіація, а також бойовики-шиїти з Іраку та Лівану. Бомбардування міста призвело до численних жертв серед мирного населення та руйнування багатьох медичних закладів.

3 жовтня США припинили переговори з Росією щодо мирного врегулювання в Сирії.