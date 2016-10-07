США випробували атомні бомби нового типу

Про це повідомляє національне управління з ядерної безпеки США, повідомляє ТСН.

Для цього були задіяні стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit. Вони здійснили скидання двох модернізованих керованих атомних бомб без боєзаряду модифікацій B61-7 і B61-11.

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Відповідно до отриманих даних, випробування відбулися успішно.

Очікується, що нова модифікація атомної бомби B61 надійде на озброєння США в 2020 році.

За словами головного помічника заступника адміністратора NNSA по військовому застосуванню Майкла Люттона, бомби B61 є «одним із важливих елементів ядерної тріади США».

Як повідомляв УНІАН, Пентагон витратить 108 мільярдів доларів протягом п'яти років на модернізацію ядерної зброї. Міністр оборони США Картер зазначив, що незважаючи на закінчення холодної війни, ядерна зброя необхідна для стримування Росії та інших потенційних агресорів. Він звинуватив Росію в "бряцанні ядерною зброєю", а КНДР - у провокаціях, пов'язаних з ядерною зброєю і балістичними ракетами.