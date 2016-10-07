ООН: У східній частині Алеппо від обстрілів потерпають 275 тисяч мирних жителів

Як повідомляє Центр новин ООН, спецпосланець ООН на прес-конференції у Женеві закликав бойовиків цього угруповання залишили місто, пообіцявши їм безпеку і особистий супровід під час відступу.

Представник ООН заявив, що необхідно зупинити криваву бійню, зазначивши, що після 23 вересня у східному Алеппо 376 осіб було вбито і 1266 отримали поранення.

«Що ж, виходить, через 900 осіб жертвами нападів стали 275 тис. цивільних осіб? Чи може це бути виправданням і причиною руйнувань міста?» - сказав представник ООН.

Він зазначив, що у цілому, за наявною інформацією, у східному Алеппо перебувають не більше 8 тис. бійців різних неурядових збройних угруповань.

Читайте такожСпецпредставник ООН по Сирії закликав Асада та Путіна не знищувати Алеппо

Представник ООН розповів, що тільки за останній тиждень у східному Алеппо було скоєно сім нападів на медичні установи, ц результаті яких були повністю зруйновані дві лікарні, вбито трьох лікарів і двох медсестер. На сьогодні термінова медична допомога потрібна 600 пацієнтам. Щонайменше, 200 людей потребують термінової евакуації з метою надання медичної допомоги. Більшість з них - цивільні особи з серйозними пораненнями. Без своєчасної допомоги вони просто не виживуть.

Стаффан де Містура попередив, що Алеппо може стати «ще однією Сребреницею» або навіть «Руандою».

Він підкреслив, що «будуть вбиті не терористи, а тисячі цивільних осіб Сирії, чимало мирних громадян буде покалічено і багато хто шукатиме притулку в інших країнах».

Читайте також"Цьому потрібно покласти край": Трамп розкритикував Росію за її дії у Сирії

«Ось що ми з вами, як і все міжнародне співтовариство, будемо споглядати, відзначаючи Різдво або закінчення року ...», - попередив спеціальний посланник ООН. Він закликав негайно припинити обстріли і бомбардування в Сирії і повернутися до переговорів.

Окремо представник ООН звернувся до бойовиків «Фронт ан-Нусра», закликавши їх не тримати у заручниках 275 тис. мирних громадян, у тому числі дітей, і залишити місто разом зі зброєю. «І, якщо ви вирішите гідно піти зі своєю зброєю до Ідлібу або до будь-якого іншого підходящого для вас місця, я особисто готовий вас фізично супроводжувати», - сказав Стаффан де Містура.

Читайте такожБілий дім: Терпіння всіх щодо Росії спливло (відео)

*** Терористична організація «Фронт ан-Нусра» з липня 2016 року називається «Джебхат Фатах аш-Шам».

Різанина у Сребрениці - одне з найбільш кривавих подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років. Точне число жертв документально не встановлене, але, за оцінками, було вбито близько 8 тис. боснійських мусульман. Жертви були поховані у братських могилах.

Геноцид у Руанді, офіційно названий геноцидом проти тутсі, - масове вбивство руандійських тутсі місцевими хуту 6 квітня - 18 липня 1994 року, здійснене за наказом уряду хуту. Під час цих подій загинуло, за різними оцінками, від 500 000 до 1 000 000 осіб, серед яких тутсі налічували близько 70 відсотків. Загальна кількість жертв становила до 20 відсотків усього населення країни.