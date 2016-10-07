Банер з Путіним з підписом "Миротворець" зняли з моста у Нью-Йорку (відео)
12:11, 07 жовтня 2016Світ
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У мережі з'явилося відео, на якому банер із зображенням президента Росії Володимира Путіна знімають з Манхеттенського мосту в Нью-Йорку.
Відповідний відеозапис з'явився на YouTube.
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Під зображенням російського президента на банері стояв підпис «Миротворець». Плакат розміром приблизно шість на десять метрів вивісили близько 14.30 за місцевим часом. Незабаром після цього він був знятий поліцією.
Правоохоронні органи вивчають записи з камер спостереження, щоб дізнатися, хто вивісив банер. Поки ніхто не затриманий.
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