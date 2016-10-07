Парне число: депутати Держдуми подарують Путіну на день народження 450 троянд
12:52, 07 жовтня 2016Світ
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Депутати Держдуми відправлять президенту Володимиру Путіну на день народження 450 троянд.
Володимир Путін, російський президент / REUTERS
Рішення про це було прийнято на початку пленарного засідання нижньої палати російського парламенту у п'ятницю, передає РБК.
Депутат-єдинорос Валентина Терешкова запропонувала надіслати кошик троянд: "Нас 450 депутатів, є пропозиція — 450 троянд".
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Російські депутати підтримали пропозицію Терешкової оплесками.
Загалом у Думі сьомого скликання 449 депутатів замість 450 — попередній спікер Сергій Наришкін здав свій мандат у зв'язку з переходом на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки.
Путіну 7 жовтня виповнюється 64 роки.
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