Парне число: депутати Держдуми подарують Путіну на день народження 450 троянд

Рішення про це було прийнято на початку пленарного засідання нижньої палати російського парламенту у п'ятницю, передає РБК.

Депутат-єдинорос Валентина Терешкова запропонувала надіслати кошик троянд: "Нас 450 депутатів, є пропозиція — 450 троянд".

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Російські депутати підтримали пропозицію Терешкової оплесками.

Загалом у Думі сьомого скликання 449 депутатів замість 450 — попередній спікер Сергій Наришкін здав свій мандат у зв'язку з переходом на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки.

Путіну 7 жовтня виповнюється 64 роки.