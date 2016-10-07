Від "мочити в сортирах" до "лизнули США в одне місце": найбільш маревні висловлювання Путіна

Пристрасть до злодійського жаргону у колишнього КДБіста Путіна була давно, ще до того, як він став президентом Росії.

"Ми будемо переслідувати терористів скрізь, в аеропорту — в аеропорту, значить, ви вже мене вибачте, в туалеті зловимо, ми і в сортирі їх замочимо, врешті-решт. Все, питання закрите остаточно", - заявив Путін у вересні далекого 1999 року, будучи ще головою уряду Російської Федерації.

Ви не повірите, але були часи, коли Путін звинувачував у всіх бідах Росії не "загниваючий Захід", а закликав шукати проблему в собі.

"Ну знаєте, що я вам скажу, що ось, постійне кивання на закордон як на джерело усіх наших бід невірне. Невірне по суті своїй. А всі наші біди - в нас самих, від нашої власної недолугості та слабкості все виникає. Ось, у нас куди не сунься - у нас скрізь Чечня. І не тільки на Північному Кавказі... Фігурально висловлюючись, так? У нас в економіку сунься, там - біда і суцільне горе. Подивіться на наші міжнародні відносини, ну, наші відносини з самим ближнім зарубіжжям. У нас скрізь якась зяюча діра – проблема", - заявляв Путін все в тому ж 1999 році.

А ось це вже зовсім не смішно. У серпні 2000 року в Баренцовому морі затонув атомний підводний човен "Курськ", в результаті чого загинули всі 118 членів екіпажу, що знаходилися на борту. Спочатку відповідальні особи повідомляли населенню через засоби масової інформації, що з підводним човном встановлено зв'язок. Пізніше уточнювали, що є акустичний контакт з екіпажем.

Сам же Путін на момент катастрофи знаходився у відпустці в Сочі, й перервав відпочинок тільки через п'ять днів після події, коли вона вже набула колосального розголосу.

При цьому на запитання американського ведучого Ларі Кінга "Що сталося з підводним човном?" Путін невинно відповів: "Він потонув".

Здавалося, що такі недоречні заяви серйозно зіпсують репутацію новоспеченому президенту. Але ні, після цього Путін ще надовго влаштувався на чолі Росії.

Пізніше в промовах Путіна все частіше почали простежуватися натяки, які могли б зацікавити лікаря Зигмунда Фрейда. Російський лідер неодноразово використовував словесні обороти про обрізання, статеві органи та інші інтимні деталі в абсолютно недоречних ситуаціях.

"Якщо ви хочете зовсім вже стати ісламським радикалом і готові піти на те, щоб зробити собі обрізання, запрошую вас до Москви. У нас багатоконфесійна країна, у нас є фахівці з цього питання. І я порекомендую зробити цю операцію таким чином, щоб у вас уже нічого не виросло", - заявив Путін на прес-конференції в Брюсселі в 2002 році.

У свою чергу перекладач, як відзначали російські ЗМІ, не зважився тоді дослівно перекласти цитату російського лідера.

Та й взагалі у російського лідера в розмовах часто лунали дивні фантазії. Можливо, це криза середнього віку... що дуже сильно затягнулася...

"Всі повинні раз і назавжди для себе зрозуміти: треба виконувати закон завжди, а не тільки тоді, коли схопили за одне місце", - заявив він в інтерв'ю італійським ЗМІ в листопаді 2003 року, розповідаючи про справу "ЮКОСа".

А ось ще один дивовижний вислів Путіна. "Той, хто говорить: "Росія — для росіян", — знаєте, важко втриматися, щоб не давати характеристики цим людям, — це або непорядні люди, які не розуміють, що говорять, і тоді вони просто придурки, або провокатори, тому що Росія — багатонаціональна країна", - заявляв у 2003 році Путін.

Отож бо, колись він засуджував тих, хто каже, що "Росія – для росіян", а сьогодні він, схоже, впевнений, що для росіян не тільки Росія, але й інші держави...

Судячи з усього, "закидати вудки" з приводу того, що потрібно "рятувати" російськомовне населення в сусідніх країнах, Путін почав ще років за 10 до анексії українського Криму і військового вторгнення на український Донбас.

"Передусім слід визнати, що крах Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Для російського ж народу він став справжньою драмою. Десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників опинилися за межами російської території. Епідемія розпаду до того ж перекинулася на саму Росію", - говорив Путін у 2005 році.

А ось це, очевидно, коронний жарт Путіна – з тих, від яких у компанії всі вже давно втомилися, але продовжують сміятися, щоб не образити оповідача.

"Якби у бабусі були певні статеві ознаки, вона була б дідусем. Політика не терпить умовного способу", - пожартував Путін ще в 2006 році, коментуючи можливі санкції проти Ірану.

Очевидно, що жарт російському лідерові так сподобався, що він повторив його публічно ще й в 2014 році.

"Я Вам потім скажу. У нас, знаєте, є прислів'ячко, таке грубувате, про бабусю, про дідуся. Якби у бабусі були зовнішні статеві органи дідуся, вона була б дідусем, а не бабусею. Тому що там говорити", - повторив "на біс" Путін знамениту цитату, на цей раз відповідаючи на запитання, що буде, якщо курс долара в Росії подолає позначку в 41 рубль...

Чи-то манія величі, чи-то найбільший самообман... Але факт залишається фактом – в 2007 році Путін уже почав відкрито говорити про свою унікальність і демократичність.

"Чи є я демократом чистої води? Звичайно, я абсолютний і чистий демократ. Але ви знаєте, в чому біда? Навіть не біда, трагедія справжня. В тому, що я такий один, інших таких в світі просто немає. Подивимося, що відбувається в Північній Америці — жах один: тортури, бездомні, Гуантанамо, утримання під вартою без суду і слідства. Подивіться, що відбувається в Європі: жорстоке поводження з демонстрантами, застосування гумових куль, сльозогінного газу то в одній столиці, то в іншій, вбивства демонстрантів на вулицях. Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю. Була одна надія на хлопців з України, але і ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення Конституції, всіх законів і так далі. Після смерті Махатми Ганді поговорити ні з ким", - заявив він, відповідаючи на запитання журналіста видання Spiegel, чи вважає він себе "демократом чистої води".

Ну а далі Путін зовсім пішов в рознос...

"Я найбагатша людина не тільки в Європі, але і в світі: я збираю емоції, я багатий тим, що народ Росії двічі довірив мені керівництво такою великою країною, як Росія, — вважаю, що це найбільше моє багатство", - заявив Путін в 2008 році.

І з кожним роком Україна все більше не давала спокою російському лідерові...

"Ти ж розумієш, Джордж, що Україна — це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій — це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!", - говорив Путін колишньому президенту США Джорджу Бушу на закритому засіданні ради Росія—НАТО.

З роками ностальгія за минулими часами у Путіна тільки наростала. Він говорив про велич СРСР, приписував перемогу у Другій світовій війні виключно російського народу. Не давали спокою Путіну й імперські амбіції...

"Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, бо ми — країна переможців... Якщо ми подивимося статистику часів Другої світової війни, то з'ясується, що найбільші втрати у ВВВ зазнала саме РРФСР - більше 70% втрат. Це означає, що війна виграна, не хочу нікого ображати, але в основному за рахунок людських та індустріальних ресурсів Росії. Це історичний факт", - переконував усіх Путін у 2010 році.

А ось вже 2014 рік. Видно, як Путін турбується про свій народ...

"А навіщо вам машина-то, я не розумію? Якщо немає дороги, навіщо машина?..", - відповів Путін на питання автолюбителя на "Прямій лінії", який скаржився на погану якість доріг в країні.

При цьому Путін, якого неодноразово порівнювали з німецьким диктатором Адольфом Гітлером, процитував міністра пропаганди нацистської Німеччини Йозефа Геббельса і назвав його талановитою людиною. І не де-небудь, а на зустрічі з представниками міжнародних громадських і релігійних організацій, у тому числі єврейських.

"Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять", - процитував він Геббельса. І додав: "Він добивався свого, він був талановитий чоловік".

Свої перли Путін виносив і на міжнародний рівень. Наприклад, російський лідер вирішив публічно розповісти непристойний анекдот канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Однак фрау Меркель, схоже, гумор не оцінила і навіть зніяковіла. А ось російська публіка була в захваті – обдарувала свого лідера дружним сміхом і оваціями.

"Багато всяких анекдотів можна привести на цей рахунок. Як би не діяти під час першої шлюбної ночі, результат повинен бути один і той же. Розумієте?", - пожартував Путін, звертаючись до Меркель в 2014 році.

І трохи про збереження духовних скрепів".

"Так звані фонди іноземні по школах працюють. Просто шарять по школах Російської Федерації багато років під виглядом підтримки талановитої молоді. Насправді, як пилососом висмоктують. Прямо зі школи абітурієнтів беруть, садять на гранти і вивозять", – заявив Путін в 2015 року.

Очевидно, президент країни, яка розв'язала кілька військових конфліктів за останні роки, вважає себе "голубом миру"...

"Я голуб, але у мене дуже потужні залізні крила", - заявив Путін у 2015 році.

Не обійшла стороною дотепність Путіна і конфлікт з Туреччиною...

"Аллах вирішив покарати правлячу кліку Туреччини, позбавивши її розуму і розсудку", - заявив Путін наприкінці 2015 року, коли російський Су-24 був збитий над Туреччиною.

І знову Путін не забував вживати жарти з підтекстом.

"Чи є третя країна, ми цього не знаємо. Але якщо хтось в турецькому керівництві вирішив лизнути американське керівництво в одне місце, не знаю, чи потрібно їм це, американцям", - заявив Путін у середині грудня 2015 року.

А ось демократія від Путіна в дії.

"Конкретна має бути людина, яку можна буде повісити, якщо вона не зробить нічого", - заявив Путін в 2016 році, вимагаючи розібратися з відповідальними за реалізацію проекту траси Керч — Сімферополь в окупованому Криму.

Мабуть, в окрему категорію варто виділити цитати Путіна про Україну, починаючи з 2014 року, коли російська агресія проти України вже йшла у відкриту.

"Ми не хочемо розділу України. Але Крим за фактом може бути тільки російським".

"Мене це не турбує, оскільки ми не збираємося і не будемо воювати з українським народом. Послухайте мене, ось послухайте уважно. От я хочу, щоб ви мене однозначно розуміли: якщо ми приймемо таке рішення, то тільки для захисту українських громадян, і нехай спробує хтось із числа військовослужбовців стріляти у своїх людей, яких, за якими ми будемо стояти ззаду, а не спереду, а ззаду. Нехай вони спробують стріляти в жінок і дітей. Я подивлюся на тих, хто віддасть такий наказ на Україні".

"Якщо я захочу, за два тижні візьму Київ".

"Росія виступала і виступає проти втручання у внутрішні справи суверенних держав, провокування збройних конфліктів. Така практика щодо низки країн Північної Африки, Середнього і Близького Сходу призвела до розгулу тероризму, а поблизу наших кордонів породила криваву драму у сусідів на Україні".

"На запитання, є чи ні наші війська на Україні, кажу прямо і виразно: російських військ на Україні немає", - твердив Путін.

Однак пізніше все-таки визнав очевидне.

"Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань військової сфери. Але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю", - сказав Путін наприкінці 2015 року.