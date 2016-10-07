Два російські винищувачі вторглися до повітряного простору Фінляндії: ЗМІ дізналися подробиці

Про це повідомляє фінське видання yle.

Інциденти сталися 6 жовтня у районі Фінської затоки на південь від міста Порвоо. Уперше винищувач ВПС Росії Су-27 увійшов в повітряний простір Фінляндії о 16.43, вдруге – о 21.33.

Винищувачі ВПС Фінляндії були підняті у повітря на перехоплення порушників. Російські літаки також сфотографували.

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Зазначається, що у першому випадку російський військовий літак перебував на території Фінляндії протягом хвилини. За цей час він, перебуваючи за кілометр від кордону, пролетів 13 км.

Прикордонна служба Фінляндії розслідує ці інциденти.

Видання зазначає, що вчорашні випадки порушення повітряного простору Фінляндії – перші цьогоріч. Минулого року подібних інцидентів було три, повідомляють у Морській охороні.

За словами голови оборонної комісії парламенту, депутата Коаліційної партії Ілккі Канерва, Фінляндія зажадає від Росії пояснень щодо інцидентів.

У Міноборони Росії заперечують факт порушення повітряного простору Фінляндії. У заяві відомства сказано, що йдеться про рутинні тренувальні польоти, і літаки не відхилялися від заданого курсу.