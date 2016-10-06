Фінляндія заявила про порушення повітряного простору російським Су-27

Про це заявляє міністерство оборони Фінляндії.

Винищувач 6 жовтня о 16:43 за місцевим часом пролетів над Фінською затокою на півдні від міста Порвоо.

За даними відомства, Су-27 перебував на території країни протягом однієї хвилини, залетів вглиб території Фінляндії приблизно на 1 кілометр і пролетів близько 13 кілометрів.

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Прикордонної служби Фінляндії розслідують інцидент.

У свою чергу, міноборони РФ заявили, що винищувач здійснював навчально-тренувальний політ і перебував над нейтральними водами Фінської затоки, передає Слон.

"Політ проходив по суворо встановленому маршруту. Під час польоту літак від маршруту не відхилявся, що підтверджується даними об'єктивного контролю", – сказали в російському відомстві.

Як повідомляв УНІАН раніше, 22 вересня 2016 року два російські бомбардувальники Ту-160 супроводжувалися винищувачами чотирьох європейських країн по мірі їх просування з боку Норвегії в напрямку північній частині Іспанії і назад.

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ВПС Норвегії, Британії, Франції та Іспанії піднімали в повітря свої перехоплювачі по мірі того, як російські літаки наближалися до повітряних кордонів кожної з цих країн.

Пізніше Ісландія поскаржилася, що російські Ту-160 в той же день пройшли в небезпечній близькості від цивільних повітряних суден. За інформацією МЗС Ісландії, бомбардувальник пройшли на видаленні у 1800-2700 метрів нижче пасажирського літака, що виконував рейс з Рейк'явіка в Стокгольм. Російське міноборони назвало ці твердження ісландського Мзс "плодом їхньої фантазії".