Російський винищувач викрили в порушенні повітряного простору Естонії

Інцидент стався у 02:38 за місцевим часом в ніч на п'ятницю. Як стверджують у відомстві, Су-27 з вимкненим транспондером залетів в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо приблизно на хвилину, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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"План польоту не був представлений, і літак не підтримував радіозв'язок зі службою повітряного руху в Естонії", - йдеться в заяві.

"МЗС викликав посла Росії і вручив йому ноту", - уточнює естонське відомство. Російська сторона ці заяви поки не прокоментувала.

Декількома годинами раніше схожу заяву зробило міністерство оборони Фінляндії, звинувативши Росію в двох порушеннях повітряного простору країни протягом доби. У всіх трьох випадках мова йшла про винищувачі Су-27.

У відповідь на заяву Фінляндії російське міністерство оборони підтвердило факт проведення тренувальних польотів у вказаному районі. Проте російське відомство наполягає, що кордон Фінляндії винищувачі не перетинали.