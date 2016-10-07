РФ підтримує виведення бойовиків з Алеппо, Меркель закликає Кремль припинити бомбардування міста
Ініціатива спецпредставника ООН з Сирії Стаффана де Містури щодо виведення бойовиків угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт ан-Нусра") знайшла підтримку з боку Російської Федерації.
Про це у п'ятницю, 7 жовтня, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі російського "Першого" телеканалу, повідомляє DW.
Читайте такожВ Алеппо мусульмани і християни молилися про загиблих дітей
Водночас, Лавров наголосив, що бойовики, які не вийдуть з Алеппо, мають офіційно відмежуватися від "Джебхат Фатх аш-Шаму". У такому разі вони зможуть спільно з сирійською владою сформувати правоохоронні загони для гарантування безпеки населення міста, додав керівник російського МЗС.
Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Росію докласти зусиль, аби бомбардування Алеппо припинилися. "Тут я можу лише апелювати до Росії. Росія має великий вплив на Асада. Нам слід якомога швидше покласти край цим жахливим злочинам", - сказала Меркель 7 жовтня, цитує агенція Reuters.
Нагадаємо, раніше спецпредставник ООН по Сирії Стаффан де Містура заявив, що в результаті бойових дій східна частина сирійського міста Алеппо може бути зруйнована протягом двох місяців, тисячі людей можуть загинути.