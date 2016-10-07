РФ підтримує виведення бойовиків з Алеппо, Меркель закликає Кремль припинити бомбардування міста

Про це у п'ятницю, 7 жовтня, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі російського "Першого" телеканалу, повідомляє DW.

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Водночас, Лавров наголосив, що бойовики, які не вийдуть з Алеппо, мають офіційно відмежуватися від "Джебхат Фатх аш-Шаму". У такому разі вони зможуть спільно з сирійською владою сформувати правоохоронні загони для гарантування безпеки населення міста, додав керівник російського МЗС.

Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Росію докласти зусиль, аби бомбардування Алеппо припинилися. "Тут я можу лише апелювати до Росії. Росія має великий вплив на Асада. Нам слід якомога швидше покласти край цим жахливим злочинам", - сказала Меркель 7 жовтня, цитує агенція Reuters.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ООН по Сирії Стаффан де Містура заявив, що в результаті бойових дій східна частина сирійського міста Алеппо може бути зруйнована протягом двох місяців, тисячі людей можуть загинути.