ЗМІ: під виглядом навчань РФ перекидає в Калінінград комплекс "Іскандер"

Про це повідомляє естонський портал ERR.ee з посиланням на власні джерела, передає Європейська правда.

За даними видання, для перевезення використовується автомобільно-залізничний пором "Амбал", який зараз рухається в Балтійському морі і має у п'ятницю прибути в Калінінград.

При цьому не виключено, що з перевезенням "Іскандера" пов'язані і вчорашні порушення повітряного простору Естонії та Фінляндії російськими винищувачами.

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Міністр оборони Естонії Ханнес Хансо не підтвердив, але і не спростував транспортування "Іскандера". За його словами, для відповіді на такі питання є власні канали інформації.

"Але вірно і те, що у нас є причина бути дуже пильними як у повітрі і на морі, так і у всіх інших місцях", - додав Хансо.

Він також не виключив зв'язок між порушеннями повітряного простору і перевезенням ракетного комплексу. "Не можу виключити - це можу сказати", - відповів міністр оборони.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" був прийнятий на озброєння російської армії в 2006 році. Він призначений для ураження цілей з великою точністю на дальності від 50 до 500 км.