В Єрусалимі палестинець поранив кількох людей і був убитий

Як повідомляє поліція Ізраїлю, палестинець стріляв по людях, які стояли на трамвайній зупинці неподалік головного управління поліції в Єрусалимі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За різними даними, від шести до восьми осіб були поранені. Повідомляється, що двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

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За словами представника поліції Луби Самри, нападник стріляв з автомобіля, а потім спробував утекти в напрямку арабського району в східній частині міста.

Поліція на мотоциклах догнала нападника. У результаті перестрілки палестинець був убитий.

Один з поліцейських отримав серйозні поранення.

Поліції вдалося встановити особу нападника. За їх даними, це 39-річний палестинець із Східного Єрусалиму. Поліція розглядає інцидент як терористичний акт.

В результаті хвилі нападів палестинців, що почалася більше року тому, загинули 34 ізраїльтянина і двоє американців.

За той же період вогнем ізраїльських служб безпеки були вбиті 218 палестинців. Ізраїльська влада заявляє, що більшість з них брали участь у нападах на мирних жителів.