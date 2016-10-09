В Єрусалимі палестинець поранив кількох людей і був убитий
Палестинець відкрив вогонь у центрі Єрусалиму, поранивши не менше шести осіб.
Як повідомляє поліція Ізраїлю, палестинець стріляв по людях, які стояли на трамвайній зупинці неподалік головного управління поліції в Єрусалимі, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За різними даними, від шести до восьми осіб були поранені. Повідомляється, що двоє постраждалих перебувають у критичному стані.
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За словами представника поліції Луби Самри, нападник стріляв з автомобіля, а потім спробував утекти в напрямку арабського району в східній частині міста.
Поліція на мотоциклах догнала нападника. У результаті перестрілки палестинець був убитий.
Один з поліцейських отримав серйозні поранення.
Поліції вдалося встановити особу нападника. За їх даними, це 39-річний палестинець із Східного Єрусалиму. Поліція розглядає інцидент як терористичний акт.
В результаті хвилі нападів палестинців, що почалася більше року тому, загинули 34 ізраїльтянина і двоє американців.
За той же період вогнем ізраїльських служб безпеки були вбиті 218 палестинців. Ізраїльська влада заявляє, що більшість з них брали участь у нападах на мирних жителів.