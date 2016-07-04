Ізраїль зніс будинки двох загиблих у ході "інтифади ножів" палестинців (фото)

Будинки були знесені вночі в таборі біженців Каландія між Єрусалимом і Рамаллою. Під час знесення в результаті зіткнень з ізраїльськими силами постраждали чотири палестинця, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Палестинці кидали каміння і стріляли у військових, які зносили споруди, ізраїльські сили безпеки відкрили вогонь по "основним зачинщиків".

23 грудня минулого року двоє палестинців напали на ізраїльтянина в центральному районі Єрусалиму. Потерпілий від отриманих поранень помер.

Читайте такожАрмія Ізраїлю оточила місто на Західному березі Йордану через спалах насильства

Ще один житель Ізраїлю загинув від вогнепальних поранень, які йому випадково завдав поліцейський, який намагався зупинити нападників. Обидва палестинця також були вбиті.

За останні місяці в Ізраїлі відбулася ціла серія нападів палестинців на ізраїльтян. Загинули близько 250 людей, понад 200 з яких - палестинці.

У більшості випадків арабські підлітки, озброєні ножами, нападали на ізраїльтян і гинули, отримавши відсіч.

Також смертю палестинців завершувалися зіткнення з ізраїльськими військовими на Західному березі або на кордоні з сектором Газа.