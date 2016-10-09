Черновецький посів третє місце в своєму окрузі на виборах у парламент Грузії

Як свідчать дані Центральної виборчої комісії Грузії, Черновецький отримав 11,98% голосів. При цьому екс-мер Києва навіть переміг з перевагою в 1 голос на одній з дільниць - в селі Цкаврока.

У свою чергу представник "Грузинської мрії" Коба Накаідзе поки набирає 40,46% голосів, а висуванець "Єдиного національного руху" Джансуг Джінчарадзе - 24,35%.

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За новим виборчим законодавством Грузії, для перемоги в мажоритарному окрузі відносної більшості вже не достатньо і необхідно отримати більше 50%. Тому переможець виборів визначиться серед цих двох кандидатів у другому турі, який повинен пройти в 25-денний термін після першого.

Всього в окрузі №71 змагалися 14 кандидатів.

На відміну від інших, Черновецького висунула не партія, а ініціативна група громадян.

Нагадаємо, за даними з 82,5% дільниць, в грузинський парламент за пропорційною системою, за якою закріплено 77 місць, пройшли "Грузинська мрія" (з результатом у 49,3%) і ЄНР (26,5%), на межі проходження знаходиться "Альянс патріотів Грузії". Решта 73 депутатів обираються в мажоритарних округах.