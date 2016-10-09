У НАТО різко розкритикували перекидання Росією ракетних комплексів під Калінінград

У НАТО різко розкритикували перекидання Росією оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" у Калінінградську область, що межує з Польщею і Литвою.

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"Розміщення оснащених ядерними боєголовками ракет на кордоні з країнами, що входять до складу Північноатлантичного альянсу, не сприяє зниженню рівня напруженості", - заявив сьогодні офіційний представник НАТО в інтерв'ю агентству dpa, передає Deutsche Welle.

"Нам необхідне збільшення, а не зниження рівня прозорості та можливості прогнозування військової діяльності, щоб уникнути інцидентів і ризику непорозумінь", - зазначив представник Альянсу.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що пересування "Іскандерів" під Калінінград його уряд розцінює як реакцію Москви на збільшення присутності НАТО в країнах Балтії.

Напередодні Міністерство оборони РФ підтвердило перекидання ОТРК "Іскандер-М" у Калінінградську область. У заяві офіційного представника відомства Ігоря Конашенкова говорилося, що Міноборони раніше неодноразово перекидало "Іскандери" у Калінінградську область, і має намір робити це надалі "у рамках бойової підготовки".

*** "Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.