Міноборони РФ підтвердило перекидання "Іскандерів" під Калінінград
Міноборони РФ підтвердило перекидання ракетних комплексів "Іскандер" в Калінінградську область.
Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає ТАСС.
Генерал заявив, що Міноборони РФ "не робило великого секрету" перекидання "Іскандерів" під Калінінград, використавши її для уточнення параметрів одного з американських військових супутників.
Читайте такожЗМІ: під виглядом навчань РФ перекидає в Калінінград комплекс "Іскандер"
"Великого секрету з транспортування комплексу на суховантажі "Амбал" ніхто не робив. Скажу більше, один "Іскандер" був спеціально виставлений ще до завантаження в "Амбал" під пролітаючий американський розвідувальний супутник для уточнення параметрів роботи цього космічного апарату", - заявив генерал.
Офіційний представник Міноборони наголосив, що російські військові не раз перекидали оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" в Калінінградську область і будуть робити це в майбутньому в рамках бойової підготовки.
Раніше в американській розвідці підтвердили, що Росія перекидає ракетний комплекс "Іскандер" в Калінінград, прикордонну з Литвою і Польщею територію.