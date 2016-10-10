Путін все одно планує їхати до Олланда, який не дуже хоче його бачити

Як передає Reuters, про це сьогодні заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Підготовка до майбутнього візиту Путіна в Париж триває", - сказав він журналістам.

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Раніше Олланд різко засудив російську підтримку авіаударів в Сирії. А відповідаючи на питання журналіста про майбутню зустріч з Путіним в ході його візиту 19 жовтня, заявив, що поки ще не вирішив для себе це питання, хоча, найімовірніше, і зустрінеться з ним.

"Я сам задаю собі це питання. Чи це корисно? Чи потрібно це?", - заявив французький президент.

Зустріч Путіна і Олланда анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, додавши, що візит російського президента в Париж буде мати особливе значення, оскільки з Олландом будуть обговорюватися не тільки російсько-французькі відносини, але і врегулювання конфліктів в Сирії та Україні.