Путін все одно планує їхати до Олланда, який не дуже хоче його бачити
Президент Росії Володимир Путін як і раніше планує візит у Францію в цьому місяці, хоча його французький колега Франсуа Олланд не впевнений, що зможе з ним зустрітися.
Як передає Reuters, про це сьогодні заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Підготовка до майбутнього візиту Путіна в Париж триває", - сказав він журналістам.
Читайте такожРосія заблокувала в Радбезі ООН внесену Францією резолюцію щодо Алеппо
Раніше Олланд різко засудив російську підтримку авіаударів в Сирії. А відповідаючи на питання журналіста про майбутню зустріч з Путіним в ході його візиту 19 жовтня, заявив, що поки ще не вирішив для себе це питання, хоча, найімовірніше, і зустрінеться з ним.
"Я сам задаю собі це питання. Чи це корисно? Чи потрібно це?", - заявив французький президент.
Зустріч Путіна і Олланда анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, додавши, що візит російського президента в Париж буде мати особливе значення, оскільки з Олландом будуть обговорюватися не тільки російсько-французькі відносини, але і врегулювання конфліктів в Сирії та Україні.