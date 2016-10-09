Президент Франції може відмовитися від зустрічі з Путіним в Парижі

Про це він заявив у недільному інтерв'ю французькому телеканалу TF1, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В інтерв'ю TF1 Олланд різко засудив російську підтримку авіаударів в Сирії. А відповідаючи на питання журналіста про майбутню зустріч з Путіним, заявив, що поки ще не вирішив для себе це питання, хоча, найімовірніше, і зустрінеться з ним.

"Я сам задаю собі це питання, - заявив французький президент. - Чи це корисно? Чи потрібно це?".

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"Чи можемо ми зробити щось іще, що змусить його припинити те, що він здійснює спільно з сирійським режимом, а саме - бомбардування Алеппо і його населення своїми військово-повітряними силами?", - заявив Олланд в ході інтерв'ю.

"Якщо я його прийму, я скажу йому, що це неприйнятно", - запевнив він.

Населення Алеппо стало жертвою військових злочинів, заявив президент Франції.

"Ті, хто скоює ці злочини, будуть притягнуті до відповідальності, в тому числі і в Міжнародному кримінальному суді", - сказав Олланд.

Зустріч Путіна і Олланда у четвер анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, додавши, що візит російського президента в Париж буде мати особливе значення, оскільки з Олландом будуть обговорюватися не тільки російсько-французькі відносини, але і врегулювання кризи в Сирії і в Україні.