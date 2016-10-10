Путін прилетів до Ердогана у Стамбул через рік після збитого Су-24 і заяв про "ніж у спину"

Там він візьме участь у спеціальній сесії Світового енергетичного конгресу, а також проведе двосторонні зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом і президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, передає РІА Новости.

На переговорах Путіна та Ердогана, як повідомляв раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, будуть обговорюватися питання, пов'язані з ходом нормалізації російсько-турецьких відносин, і відбудеться обмін думок щодо актуальних регіональних і світових питань, в першу чергу, щодо ситуації в Сирії.

ЗМІ зазначають, що це перший візит Путіна до Туреччини після знищення російського Су-24, який вдерся до турецького повітряного простору.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попереджали англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела щодо Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".

Пізніше, у червні 2016 року, дві країни пішли на скасування введених у зв'язку з цим інцидентом взаємних обмежень.