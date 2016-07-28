Російський Су-24 збили за наказом колишнього прем'єра Туреччини

При цьому Давутоглу підкреслив, що мова не йшла про якийсь конкретний літак. Це була загальна інструкція щодо захисту турецького повітряного простору. Про це пише Hurriyet Daily News.

Читайте такожПровал путчу в Туреччині: заарештовано генералів з місії НАТО

"Згідно з правилами Туреччини, прем'єр-міністр дає Генштабу письмову директиву на відкриття вогню. Я віддав наказ 10 жовтня", - сказав Давутоглу в інтерв'ю приватній телекомпанії NTV 15 липня.

"Це поширювалось не тільки на сирійські літаки, а на всі, які порушували повітряний простір Туреччини", - додав він.

Також Давутоглу підкреслив, що інструкція від 10 жовтня була прийнята після того, як російські літаки неодноразово порушили повітряний простір Туреччини в ході сирійської кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попереджали англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся до турецького повітряного простору. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки. Після цього відносини двох країн різко погіршилися:

Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".

Пізніше, у червні 2016 року, дві країни пішли на скасування введених у зв'язку з цим інцидентом обмежень.

19 липня турецька влада затримала двох пілотів, які були причетні до збиття російського бомбардувальника Су-24, який порушив повітряний простір країни, в листопаді минулого року.