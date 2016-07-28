Російський Су-24 збили за наказом колишнього прем'єра Туреччини
Колишній прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що саме він віддав наказ, за яким військові збили російський Су-24 в листопаді 2015 року
При цьому Давутоглу підкреслив, що мова не йшла про якийсь конкретний літак. Це була загальна інструкція щодо захисту турецького повітряного простору. Про це пише Hurriyet Daily News.
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"Згідно з правилами Туреччини, прем'єр-міністр дає Генштабу письмову директиву на відкриття вогню. Я віддав наказ 10 жовтня", - сказав Давутоглу в інтерв'ю приватній телекомпанії NTV 15 липня.
"Це поширювалось не тільки на сирійські літаки, а на всі, які порушували повітряний простір Туреччини", - додав він.
Також Давутоглу підкреслив, що інструкція від 10 жовтня була прийнята після того, як російські літаки неодноразово порушили повітряний простір Туреччини в ході сирійської кампанії.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.
Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попереджали англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся до турецького повітряного простору. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки. Після цього відносини двох країн різко погіршилися:
Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".
Пізніше, у червні 2016 року, дві країни пішли на скасування введених у зв'язку з цим інцидентом обмежень.
19 липня турецька влада затримала двох пілотів, які були причетні до збиття російського бомбардувальника Су-24, який порушив повітряний простір країни, в листопаді минулого року.