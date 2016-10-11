ЗМІ підбили підсумки зустрічі Путіна та Ердогана (відео)

Також турецький лідер повідомив, що дві країни будуть спільно розробляти стратегію надання допомоги жителям Сирії, зокрема, в Алеппо, передає Бі-бі-сі.

Крім того, Туреччина і Росія підписали міжурядову угоду про будівництво двох ліній газопроводу "Турецький потік" по дну Чорного моря.

На прес-конференції після закінчення зустрічі Путін заявив, що залишився задоволений переговорами з турецьким колегою.

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Російський президент зазначив, що сторони домовилися і далі докладати зусиль для повної нормалізації двосторонніх зв'язків.

У свою чергу Ердоган висловив упевненість, що процес нормалізації відносин між двома країнами продовжиться повним ходом.

Незважаючи на досягнуті домовленості, між Москвою та Анкарою зберігаються розбіжності з низки питань, в першу чергу щодо Сирії.

Нагадаємо, 10 жовтня Путін прилетів до Ердогана в Стамбул через рік після збитого Су-24 і заяв про "ніж у спину".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попереджали англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела проти Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".