Герої "Сімпсонів" передбачили відразу двох нобелівських лауреатів-2016

Як повідомляє "112 Україна", в прем'єрній серії 22-го сезону Ліза Сімпсон, Мілхаус, Марті та школяр на прізвисько База даних разом з крихіткою Меггі дивляться трансляцію оголошення лауреатів Нобелівської премії зі Стокгольма.

Коли оголошують, що нагорода в галузі економіки дісталася Джагдішу Бхагваті, Мілхаус дістає листок зі ставками, в якому діти зробили свої припущення з приводу лауреатів. При цьому в колонці Бази даних вказано ім'я Бернарда Ферінги, який в цьому році був відзначений за проектування і синтез молекулярних машин, а в стовпці Мілхауса значиться Бенгт Хольмстрьом – лауреат нагороди в галузі економіки за внесок у теорію контрактів.

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Зазначимо, що переміг у "Сімпсонах" Джагдіш Бхагваті також є реальним вченим-економістом. Він вивчає провали ринку і виступає на захист глобалізації економіки.

При цьому це вже не перше передбачення або збіг подій серіалу "Сімпсони" з реальним життям. Наприклад, у серії "Чарівник вічнозеленої Америки" Гомер Сімпсон майже безпомилково визначив масу бозона Хіггса (за аналогічне передбачення в реальному житті фізик Пітер Хіггс також був удостоєний Нобелівської премії по фізиці за 2013 рік).

Влітку цього року творці серіалу випустили серію, в якій Гомер і Мардж вирішують, за кого будуть голосувати на майбутніх виборах президента США. В результаті герої зупиняються на кандидатурі Хіларі Клінтон.