Гомер Сімпсон передбачив масу бозона Хіггса ще в 90-х

Один з героїв мультсеріалу «Сімпсони», Гомер, практично передбачив масу бозона Хіггса - однієї з найважливіших для сучасної теоретичної фізики елементарних частинок. До такого висновку, як повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Independent, прийшов науково-популярний письменник Саймон Сінгх (Simon Lehna Singh), автор нової книги про математику в «Сімпсонах».

Мова йде про другий епізод десятого сезону (1998 рік) мультсеріалу «The Wizard of Evergreen Terrace» («Чарівник Вічнозеленої алеї»), де Гомер Сімпсон, страждаючи від непотрібності власного існування, вирішує послідувати прикладу Томаса Едісона й створити кілька геніальних винаходів. В одному з кадрів Гомер пише на дошці серію формул, перша з них з великою точністю дає масу бозона Хіггса.

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За словами Сінгха, не тільки цей епізод, але й весь мультсеріал рясніє сотнями математичних фактів, рівнянь та професійних жартів. У першому ж епізоді з'явився жарт на тему матаналізу, в інших же згадуються досконалі числа, остання теорема Ферма, самозакохані числа та числа Мерсенна.

«Сімпсони - це найбільш математизоване шоу з усіх, що коли-небудь показували в прайм-тайм», - стверджує Сінгх. На думку автора, це пояснюється кількома факторами. Зокрема, деякі сценаристи були відмінниками-математиками з Гарварду, які з радістю скористалися можливістю вставити жарти «для своїх». Крім того, мультсеріал з'явився в епоху масового випуску в продаж доступних відеомагнітофонів, які працюють у форматі VHS, що дозволяло фанатам «Сімпсонів» ставити апарат на паузу й розглядати окремі кадри, розгадуючи їх прихований зміст.