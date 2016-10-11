Путін відмовився від візиту до Франції - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у Франції.

Російський президент, за словами джерела видання, не згоден обговорювати у ході зустрічі тільки сирійське питання.

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Раніше Пєсков повідомляв, що президент Росії Володимир Путін досі планує візит у Францію цього місяця, хоча його французький колега Франсуа Олланд не впевнений, що зможе з ним зустрітися.

Зустріч Путіна та Олланда анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, додавши, що візит російського президента до Парижа буде мати особливе значення, оскільки з Олландом будуть обговорюватися не тільки російсько-французькі відносини, а й врегулювання конфліктів в Сирії та Україні.