Путін хоче перенести візит до Франції – ЗМІ
Президент РФ Володимир Путін хоче перенести свій візит до Франції, запланований на 19 жовтня.
Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє французький телеканал France 24.
При цьому зазначається, що відносини між Парижем і Москвою "вкрай натягнуті" у зв'язку із сирійським питанням.
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"Володимир Путін хоче перенести свій запланований візит до Франції 19 жовтня, оголосили в офісі президента Франції. Париж запропонував Москві "робочу зустріч" щодо Сирії", - йдеться у повідомленні телеканалу.
"Був контакт між Єлисейським палацом і Кремлем, щоб повідомити РФ, що робоча зустріч щодо Сирії з (президентом Росії) Володимиром Путіним можлива, виключаючи будь-які інші події для президента (Франсуа Олланда)", - зазначили в Єлисейському палаці.