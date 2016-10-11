Британія закликає ввести санкції проти Росії через звірства у Сирії

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує стати країною-ізгоєм, якщо продовжить бомбити цивільні об'єкти у Сирії, а міжнародні інституції повинні робити більше, щоб покарати Москву за допомогою санкцій. Його цитує Reuters.

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"Якщо Росія продовжить діяти в такому ключі, як зараз, я думаю, ця величезна країна ризикує стати ізгоєм", - сказав Джонсон, виступаючи в парламенті.

Він також закликав влаштовувати антивоєнні протести під посольством Росії.

"Всі наявні докази вказують на відповідальність Росії відповідальність за цей злочин", - сказав Джонсон, маючи на увазі напад на гуманітарну колону.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен о'брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до воєнного злочину.

У США заявляли, що над колоною в момент інциденту були помічені два російських літаки. У Росії ці повідомлення заперечують, стверджуючи, що конвой "загорівся сам".